Femminicidio Giulia Tramontano negata la giustizia riparativa a Impagnatiello

Il drammatico caso di Giulia Tramontano, vittima di femminicidio, torna sotto i riflettori: la richiesta di giustizia riparativa avanzata dagli avvocati di Alessandro Impagnatiello è stata respinta dalla Corte d’assise d’appello di Milano. Una decisione che solleva ancora più interrogativi sulla possibilità di approcci alternativi alla giustizia in casi così dolorosi. La vicenda continua a scuotere l’opinione pubblica, richiamando l’attenzione sulla complessità del tema e sull’importanza di un tributo equo e giusto.

La richiesta di accedere alla giustizia riparativa presentata dagli avvocati di Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo per il femminicidio di Giulia Tramontano, è stata rifiutata dalla Corte d’assise d’appello di Milano. Come si legge in una nota del del presidente della Corte Giuseppe Ondei, la decisioen è stata presa perché «i motivi a sostegno della sua richiesta sono stati ritenuti irrilevanti ai fini di una valutazione dell’ammissibilità dell’invio dell’imputato al programma riparatorio». L’ergastolo. Lo scorso 25 giugno, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna all’ergastolo per l’ex barman rifiutando la richiesta della difesa di ridurre la pena a 30 anni, ma accogliendo l’esclusione della premeditazione. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: femminicidio - giustizia - riparativa - giulia

Il femminicidio di Afragola, parla la mamma di Martina Carbonaro: "Voglio giustizia, voglio l'ergastolo" - Il tragico femminicidio di Martina Carbonaro, avvenuto ad Afragola, ha lasciato un segno profondo nella comunità e nella vita di sua madre, Enza Cossentino.

Femminicidio Giulia Tramontano, no alla giustizia riparativa per Alessandro Impagnatiello Vai su X

Negato il programma di giustizia riparativa a Impagnatiello. Dopo la conferma ergastolo in appello per il femminicidio della compagna Giulia Tramontano. #ANSA Vai su Facebook

Femminicidio Tramontano, no a giustizia riparativa per Impagnatiello; Femminicidio Giulia Tramontano, negata la giustizia riparativa a Impagnatiello; Femminicidio di Giulia Tramontano, no alla giustizia riparativa per Impagnatiello.

Femminicidio Giulia Tramontano, no alla giustizia riparativa per Impagnatiello: perché è stata negata - La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha rigettato l'istanza di accesso al programma di giustizia riparativa presentata da Alessandro Impagnatiello, condannato ... Si legge su fanpage.it

Femminicidio di Giulia Tramontano, no alla giustizia riparativa per Impagnatiello - La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha rigettato la richiesta per il programma di giustizia riparativa per Alessandro Impagnatiello ... Secondo dire.it