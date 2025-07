Favori in cambio degli appalti per il verde pubblico | 22 a processo

Un'ombra di corruzione si allunga sul settore del verde pubblico a Caserta e San Nicola la Strada, con 22 persone chiamate a rispondere di favori in cambio di appalti. La decisione del gup Pasqualina Gaudiano apre un capitolo cruciale sulla trasparenza e l’etica negli affidamenti pubblici. Resta da vedere quali saranno gli sviluppi di questa intricata vicenda giudiziaria, che potrebbe segnare una svolta decisiva nel settore.

Sarà processo per 22 persone coinvolte nell'inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere sugli appalti del verde pubblico di Caserta e San Nicola la Strada. È quanto disposto dal gup Pasqualina Gaudiano nel corso dell'udienza preliminare. Dovranno presentarsi dinanzi alla seconda. 🔗 Leggi su Casertanews.it

