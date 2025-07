Ex Milan incontro a New York tra Weah e Baggio | abbracci e risate | VIDEO

Un emozionante incontro tra leggende del calcio a New York: George Weah e Roberto Baggio, compagni di squadra nel Milan tra il 1995 e il 1997, si sono ritrovati al MetLife Stadium durante la semifinale del Mondiale per Club. Tra abbracci calorosi e risate contagiose, questi due miti hanno dimostrato che il calcio va oltre il campo, creando legami indimenticabili. Un momento che scalda il cuore di ogni appassionato.

George Weah e Roberto Baggio, per due stagioni (1995-1997) compagni di squadra nel Milan, si sono incontrati negli Stati Uniti d'America. Presenti al MetLife Stadium di New York (U.S.A.) per la semifinale del Mondiale per Club tra Fluminense e Chelsea, George Weah e Roberto Baggio si sono ritrovati. Per i due ex attaccanti del Milan, compagni di squadra dal 1995 al 1997, sorrisi e abbracci. (Instagram@robybaggioofficial). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it