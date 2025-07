Ex Ilva riunione al Ministero il 15 7

Il futuro dell’ex Ilva si decide il 15 luglio al Ministero delle Imprese, in una riunione che riunisce tutti gli attori istituzionali coinvolti. Con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise per il destino dello stabilimento e della città di Taranto, questa importante tornata di incontri rappresenta un passo cruciale verso la ripresa e lo sviluppo economico. Resta da scoprire quali decisioni emergeranno da questo incontro decisivo.

11.22 Il ministro delle Imprese Urso, d'intesa con il presidente della Regione Puglia e su sollecito del sindaco di Taranto, ha convocato per il 15 luglio una riunione sulla ex Ilva. Presenti tutti gli attori istituzionali nazionali e locali, sottoscrittori dell'accordo interistituzionale. Lo si legge nella mail di convocazione ricevuta dai sindacati. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: riunione - ilva - ministero - tutti

Ilva, Urso convoca tutti per l'8 luglio: riunione a oltranza per l'Accordo di programma - Ilva torna al centro delle attenzioni con una convocazione decisiva: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha riunito i rappresentanti per il 8 luglio, in un incontro che promette di essere determinante per definire l’accordo di programma.

Così ieri il segretario generale della Fiom, Michele De Palma, fuori dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy dove ha partecipato alla prima riunione della settimana inerente al futuro dell'ex Ilva di Taranto: "È ora di smetterla col gioco del cerino, perché a Vai su Facebook

Oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy si terrà una riunione a oltranza con tutte le amministrazioni coinvolte nell’accordo di programma interistituzionale https://energiaoltre.it/ex-ilva-per-lo-stabilimento-di-taranto-oggi-e-il-giorno-della-verita/… #Ilva Vai su X

Ex Ilva, Emiliano: riunione aggiornata al 15 luglio per trovare accordo; Ex Ilva, riunione al Ministero il 15/7; Il ministro Urso: «Domani la riunione sull'ex Ilva sarà decisiva. La prima scelta spetta a Taranto».

Ex Ilva, riunione al Ministero il 15/7 - Il ministro delle Imprese Urso, d'intesa con il presidente della Regione Puglia e su sollecito del sindaco di Taranto, ha convocato per il 15 luglio una riunione sulla ex Ilva. Lo riporta msn.com

Il Mimit convoca i sindacati sull’ex Ilva il 15 luglio alle 9 - “Il ministro Adolfo Urso, d’intesa con il presidente della Regione Puglia e su sollecito del Sindaco di Taranto, ha convocato una riunione alla presenza di tutti gli attori istituzionali nazionali e l ... Come scrive trmtv.it