Estate in divisa | otto giovani Marescialli al fianco dei Carabinieri sul litorale tarantino

Inizia con il sole alto e l’uniforme stirata l’estate di otto allievi Marescialli della Scuola di Firenze, che da oggi affiancano i colleghi delle Stazioni lungo la costa jonica per il loro primo vero assaggio di servizio operativo. Un tirocinio che li vede protagonisti in un contesto tanto stimolante quanto cruciale: la sicurezza estiva in una delle zone a più alta vocazione turistica della provincia di Taranto. Adesso, il loro impegno si fa protagonista di un'estate all'insegna della tutela e del senso di comunità.

Inizia con il sole alto e l'uniforme stirata l'estate di otto allievi Marescialli della Scuola di Firenze, che da oggi affiancano i colleghi delle Stazioni lungo la costa jonica per il loro primo vero assaggio di servizio operativo. Un tirocinio che li vede protagonisti in un contesto tanto stimolante quanto cruciale: la sicurezza estiva in una delle zone a più alta vocazione turistica della provincia di Taranto. Ad accoglierli, questa mattina, è stato il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Antonio Marinucci. Un saluto caloroso, ma anche ricco di significato.

