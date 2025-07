Esquilino tra spaccio e violenze esposto alla polizia Anche Telese denuncia

Una zona di Roma, l'Esquilino, tra spaccio, violenze e degrado, si anima di un gesto coraggioso: un intero condominio e figure pubbliche come Luca Telese si sono uniti per denunciare la difficile realtà che attanaglia piazza Guglielmo Pepe e i suoi dintorni. Venti pagine di esposto al commissariato raccontano una situazione allarmante, richiedendo interventi immediati. La loro voce rappresenta un grido di speranza e di impegno contro l'abbandono.

Venti pagine di esposto sulla situazione «di degrado, scarsa sicurezza e spaccio nell'area di piazza Guglielmo Pepe e nel quadrante limitrofo». A presentarlo al commissariato Esquilino di Roma, venerdì scorso, è stato un intero condominio e tra i denuncianti figura anche il giornalista Luca Telese, che già a febbraio, durante un'assemblea pubblica indetta dal «Polo civico Esquilino», per aver sostenuto la necessità di una cancellata che tenga fuori gli spacciatori dal parco almeno di notte, si è sentito dare del fascista. Telese, oltretutto, era finito a terra davanti a decine di persone dopo aver scansato una manata sferrata dal leader dei centri sociali Andrea Alzetta, detto Tarzan. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Esquilino tra spaccio e violenze, esposto alla polizia. Anche Telese denuncia

