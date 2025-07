ESCLUSIVA IN – Damiani | Calhanoglu? Diatribe che non creano alcun problema Bonny bravi Marotta e Ausilio

Oscar Damiani, ex calciatore e agente FIFA, svela in esclusiva su Inter-News.it le sue opinioni sugli ultimi movimenti dell’Inter, tra cui l’arrivo di Bonny e la questione Calhanoglu. Con un occhio attento alle potenzialità e alle dinamiche di mercato, Damiani evidenzia come l’inserimento di Bonny possa rappresentare una risorsa importante per la squadra di Chivu, sottolineando l’importanza della conoscenza della lingua e dell’adattamento. Ma cosa ci riserva il futuro nerazzurro?

Oscar Damiani, ex giocatore e noto agente FIFA, ha parlato in esclusiva su Inter-News.it. Diversi temi trattati: dall’arrivo di Bonny in nerazzurro a Francesco Pio Esposito, passando per il caso Hakan Calhanoglu. Damiani, che ne pensa dell’arrivo di Yoan-Ange Bonny all’Inter? Può fare al caso della squadra di Cristian Chivu? Ne penso bene. Intanto, è fondamentale che sia stato in Italia e conosce la lingua. Il ragazzo parla la nostra lingua, si è inserito e questo non è da sottovalutare, perché quando uno arriva da un campionato straniero ci vuole un po’ magari per potersi ambientare. Bonny è un attaccante molto interessante, forte fisicamente, può giocare sia da prima che da seconda punta e come sempre Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno lavorato bene. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Damiani: «Calhanoglu? Diatribe che non creano alcun problema. Bonny, bravi Marotta e Ausilio»

In questa notizia si parla di: damiani - bonny - esclusiva - calhanoglu

ESCLUSIVA IN - Damiani: «#Calhanoglu? Diatribe che non creano alcun problema. #Bonny, bravi Marotta e Ausilio» In esclusiva con @SandroCarama il noto agente FIFA Oscar Damiani Vai su X

ESCLUSIVA IN – Damiani: «Calhanoglu? Diatribe che non creano alcun problema. Bonny, bravi Marotta e Ausilio»; Dodo, gelo totale con la Fiorentina. La valutazione per l’addio – SM.

ESCLUSIVA IN – Damiani: «Calhanoglu? Diatribe che non creano alcun problema. Bonny, bravi Marotta e Ausilio» - Oscar Damiani, ex giocatore e noto agente FIFA, ha parlato in esclusiva su Inter- Riporta inter-news.it

Cessione Calhanoglu e colpo Bonny: doppio annuncio di Marotta - it Dopo aver aperto la propria campagna estiva con i primi acquisti, la sessione dell’Inter sta ... Segnala calciomercato.it