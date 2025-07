Erbacce in via Principe di Paternò | Provocano problemi respiratori e reazioni cutanee a chi soffre di allergie

Nonostante gli ultimi interventi, le erbacce in via Principe di Paternò continuano a rappresentare un grave problema di salute pubblica, provocando problemi respiratori e reazioni cutanee, specie tra chi soffre di allergie. La situazione evidenzia ancora una volta l’inefficienza della gestione del verde pubblico, come sottolineato dal consigliere Palumbo. È urgente intervenire con azioni concrete per ripristinare sicurezza e salubrità nel quartiere, ripartendo da un piano di manutenzione efficace e tempestivo.

"L'inefficiente capacità programmatica della Reset, continua a manifestarsi nella gestione del verde pubblico e del verde anomalo". Sono le parole del consigliere Salvatore Palumbo dell'ottava circoscrizione, che evidenzia il problema erbacce in via Principe di Paternò. "Nonostante gli ultimi.

