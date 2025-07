Emergenza guardia medica per il M5s e il Network giovani | Serve un monitoraggio continuo del servizio

L'emergenza della guardia medica ad Ancona, spesso assente per turni e con pochi medici disponibili, desta grande preoccupazione tra cittadini e associazioni. Il Movimento 5 Stelle e il Network giovani si mobilitano, chiedendo un monitoraggio continuo del servizio e interventi immediati. È fondamentale garantire un’assistenza sanitaria efficiente e accessibile a tutti, perché nessuno deve rimanere senza cure quando ne ha più bisogno. La salute dei cittadini è una priorità che non può essere rimandata.

ANCONA – La guardia medica assente ad Ancona per diversi turni settimanali a causa dei pochi dottori a disposizione continua a far discutere. A prendere parola sono oggi il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Ancona e il relativo Network giovani i quali chiedono all’Ast e alla Regione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

