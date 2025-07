Elisabetta Busuito a capo dell’Organismo di Vigilanza di Telespazio

Telespazio, leader nel settore satellitare e parte della prestigiosa Space Alliance, rafforza il proprio impegno nella legalità e nella trasparenza nominando Elisabetta Busuito come Presidente dell’Organismo di Vigilanza. Con una lunga esperienza in diritto penale ed economia, Busuito rappresenta la garanzia di un futuro sempre più etico e responsabile per l’azienda. La sua leadership si tradurrà in un ulteriore passo avanti verso un modello di eccellenza integrata e sostenibile.

Telespazio, leader globale nei servizi e nelle soluzioni satellitari e parte della Space Alliance tra Leonardo e Thales, ha nominato l'Avvocato Elisabetta Busuito come nuova Presidente dell'Organismo di Vigilanza. Esperta penalista con una consolidata esperienza nella compliance al D.Lgs. 231 e nel diritto penale dell'economia, Busuito rappresenta una scelta in linea con l'impegno di Telespazio a promuovere i più elevati standard di legalità, integrità e sostenibilità aziendale.

Telespazio, società di riferimento globale nelle soluzioni e servizi satellitari e parte della Space Alliance tra Leonardo e Thales, ha annunciato la nomina dell'Avvocato Elisabetta Busuito come nuova Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

