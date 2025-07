Elezioni di quartiere si lavora al nuovo regolamento Plumari | I quartieri sono il motore della vita pubblica

Le elezioni di quartiere rappresentano un momento fondamentale per rafforzare il coinvolgimento civico e dare voce alle comunità locali. I consigli di quartiere, veri motori della vita pubblica, stanno lavorando al nuovo regolamento plumari per migliorare la partecipazione e l’efficacia delle loro azioni. Con entusiasmo e impegno, i dodici organismi cittadini continuano il loro percorso, pronti a plasmare il futuro delle rispettive comunità. Proprio in questi giorni prende avvio, infatti, la fase...

Le elezioni che porteranno al rinnovo dei consigli di quartiere sono sempre più vicine, intanto il percorso avviato dai dodici organismi cittadini, insieme all'amministrazione comunale, prosegue attraverso le diverse fasi di lavoro. Proprio in questi giorni prende avvio infatti la fase.

Elezioni, Ravenna al Centro sui Giardini Speyer: "Un vigile di quartiere e stop wi-fi gratuito per evitare assembramenti incivili" - Durante un recente incontro tra la lista civica, sono state presentate proposte per le prossime elezioni a Ravenna, tra cui la presenza di un nuovo vigile di quartiere presso i giardini Speyer, stop al Wi-Fi gratuito per prevenire assembramenti incivili e un presidio fisso a Isola San Giovanni.

Rotatoria di viale Caposcardicchio. Scusate il ritardo. Procedono i lavori della nuova rotatoria di viale Caposcardicchio nel quartiere San Paolo. Ci sono voluti 18 anni e finalmente si vede la rotatoria. La prima volta che abbiamo parlato del finanziamento che c Vai su Facebook

Elezioni di quartiere, oltre 8mila votanti - MSN - I dati ufficiosi sull’affluenza al voto evidenziano un deciso incremento rispetto al 2021. Si legge su msn.com

Comitati di quartiere, candidature per tutti e sei i direttivi - Cremonaoggi - Con lunedì si sono chiuse le accettazioni delle candidature per il rinnovo dei comitati di quartiere scaduti: tutti hanno raggiunto il minimo di sei nominativi ed ora si entra nel vivo con le ... cremonaoggi.it scrive