È in corso l’allenamento di Sinner indossa un manicotto bianco per proteggere il gomito Sky

Angelo Mangiante, noto giornalista di Sky Sport inviato a Londra per la redazione tennis, ha scritto su X un post che riguarda l’allenamento di Jannik Sinner. L’Italia del tennis è col fiato sospeso: Sinner ha vinto contro Dimitrov per uno strappo al pettorale del bulgaro, in vantaggio netto per due set a zero. Contestualmente anche il n.1 aveva avuto un problema al gomito scivolando nel rispondere ad uno scambio nel primo set. Un gomito che lo aveva preoccupato nelle ore successive: « Vedremo come mi sento. Avevo problemi su servizio e colpi di diritto » aveva dichiarato subito dopo. Poi ieri la risonanza e lo spostamento di un allenamento previsto nel pomeriggio e ripreso questa mattina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it