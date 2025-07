Duplice omicidio a Bologna il terzo coinquilino Maffia atteso oggi allo scalo di Fiumicino

Una notizia che scuote Bologna: Gennaro Maffia, sospettato del duplice omicidio dei coinquilini Luca Gombi e Luca Monaldi, sta per arrivare a Fiumicino. Il suo ritorno in Italia, dopo l’arresto a Barcellona, apre uno squarcio sulla tragica vicenda avvenuta in piazza dell’Unità . La squadra mobile e la Procura continuano a lavorare senza sosta per fare luce su un caso che ha sconvolto la città e le sue famiglie.

Bologna, 9 luglio 2025 – Arriverà oggi, allo scalo romano di Fiumicino, Gennaro Maffia, il 48enne arrestato al suo arrivo all’aeroporto di Barcellona e accusato del duplice omicidio dei coinquilini Luca Gombi e Luca Monaldi, trovati morti accoltellati il 2 giugno scorso a Bologna, in piazza dell’Unità . Le indagini sono condotte dalla squadra mobile della questura di Bologna, coordinata dalla Procura, che aveva sollecitato il mandato d’arresto europeo in tempi rapidi. Terminate le procedure per l’espatrio è stata autorizzata dalla Spagna la consegna di Maffia alle autorità italiane. La fuga in Spagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Duplice omicidio a Bologna, il terzo coinquilino Maffia atteso oggi allo scalo di Fiumicino

Duplice omicidio Bologna, la fuga di Gennaro Maffia verso l’aeroporto dopo aver ucciso i coinquilini Luca Monaldi e Luca Gombi - VIDEO - Un dramma che scuote Bologna: Gennaro Maffia fugge verso l'aeroporto dopo un duplice omicidio. La disperazione di un imminente sfratto lo ha spinto a compiere un gesto estremo, che riflette una crisi abitativa sempre più critica nel nostro Paese.

