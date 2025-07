Dune 3 ha un titolo ufficiale e non è quello che tutti si aspettavano

La saga di Dune si appresta a concludersi sotto una nuova veste, con il terzo capitolo diretto da Denis Villeneuve. Ma ciò che ha sorpreso i fan non è solo il film in IMAX, bensì il cambio di titolo ufficiale: invece di "Messia di Dune", arriverà semplicemente "Dune: Part Three". Un’ulteriore sorpresa che rende questa conclusione ancora più attesa. La domanda ora è: cosa ci riserverà questo finale epico?

Warner Bros. cambia titolo originale al terzo e ultimo capitolo della trilogia di Dune diretta da Denis Villeneuve, che verrà girato completamente in IMAX. L'annuncio del titolo ufficiale di Dune 3, terzo e ultimo adattamento firmato da Denis Villeneuve della saga di Frank Herbert, ha preso in contropiede i fan. Il titolo annunciato da Warner Bros. non è, come anticipato, Messia di Dune bensì un più anonimo Dune: Part Three, sul modello dei due precedenti capitoli. Questa scelta potrebbe implicare la volontà di Denis Villeneuve di voler adattare non solo il secondo romanzo, Messia di Dune, ma anche alcune parti del terzo, I figli di Dune, pubblicato nel 1977. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dune 3 ha un titolo ufficiale... e non è quello che tutti si aspettavano

Dune: Messiah | Il film al cinema con un nuovo titolo - Il mondo di Dune si prepara a sorprenderci ancora una volta. Con le riprese in corso, il nuovo capitolo ispirato ai romanzi di Frank Herbert potrebbe arrivare al cinema sotto un titolo inaspettato: “Dune Part Three” invece di “Dune: Messiah”.

