Dueset | doppio concerto d' autore al Circolo Rondinella del Torrino

Dueset ti invita a vivere un doppio concerto d’autore al Circolo Rondinella del Torrino, un appuntamento unico pensato per immergerti in un’esperienza musicale autentica e coinvolgente. Due cantautori si alternano in set distinti, creando un dialogo intimo che celebra la poesia delle parole e l’artigianalità della musica. Un’occasione imperdibile per riscoprire il potere delle storie e delle emozioni live: un viaggio tra note e parole da non perdere.

Il format DUESET è concepito per offrire un'esperienza d'ascolto profonda e autentica. Ogni serata vede due cantautori alternarsi in set distinti, offrendo un dialogo che valorizza l'artigianalità della composizione e la forza evocativa della parola. L’obiettivo è creare uno spazio di attenzione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

