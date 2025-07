Dopo la bomba e i danni arriva l' ufficio postale mobile

La comunità di Orta Nova può finalmente tornare a respirare, grazie alla riattivazione dell'ufficio postale mobile. Da oggi, 9 luglio, la sede temporanea riprende il servizio, garantendo ai cittadini un punto di riferimento essenziale per le proprie esigenze quotidiane. Un passo importante verso la normalità, che testimonia l'impegno delle istituzioni nel riparare i danni e consolidare la sicurezza della comunità.

Da oggi, 9 luglio, è tornata operativa la sede temporanea che sostituisce l’ufficio postale di Orta Nova, inagibile in seguito all'attacco criminoso del 18 giugno scorso, per il quale sono in corso i necessari interventi strutturali volti al ripristino dell’operatività in piena sicurezza per la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

