Dopo il taglio sul palco il gesto solidale | donati 54 cm di capelli ai malati oncologici

Dopo il taglio sul palco, il gesto solidale di Heltez, cantautore brindisino noto come Ettore Maria Soltesz, ha toccato il cuore di tutti: ha donato 54 centimetri di capelli per aiutare i malati oncologici. Un atto di grande generosità , realizzato durante un concerto il 15 febbraio, che dimostra come la musica possa essere anche un potente veicolo di solidarietà . Questo gesto straordinario ci ricorda che un semplice gesto può cambiare molte vite.

BRINDISI - Un gesto che vale più di mille parole quello del cantautore brindisino Heltez, nome d'arte di Ettore Maria Soltesz, che ha donato la sua treccia di 54 centimetri per realizzare parrucche destinate ai malati oncologici. Il taglio, avvenuto durante un concerto lo scorso 15 febbraio, ha. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: taglio - gesto - malati - oncologici

Alfonso Alaimo (Alternativa Popolare Sicilia): "Taglio fondi strade e scuole, gesto che lascia sbigottiti" - Alfonso Alaimo, esponente di Alternativa Popolare in Sicilia, esprime il suo sconcerto per il taglio di miliardi di euro destinati a strade, scuole e infrastrutture nell'isola.

Hai voglia di cambiare look? Perché non farlo diventare un gesto di solidarietà ? Donando una ciocca puoi aiutare molte persone In collaborazione con l’associazione Un Angelo per Capello, raccogliamo i vostri capelli per donare parrucche inorganiche a Vai su Facebook

Dopo il taglio sul palco, il gesto solidale: donati 54 cm di capelli ai malati oncologici; Alvaro Morata, i capelli rasati a sostegno dei bambini malati di cancro: Volevano il mio taglio, ma non potevano. Così l'ho cambiato per essere come loro; Si taglia i capelli per la prima volta a 5 anni, dona le ciocche ai pazienti oncologici.

Inaugurata all'Aquila foresteria per malati oncologici - Inaugurata nel capoluogo la foresteria per malati oncologici 'Il rifugio dell'Aquila accogliente', realizzata all'interno di due appartamenti situati nel quartiere di Pettino, in via Pier delle ... Riporta ansa.it

Tumore. Le paure dei malati secondo il Censis: troppi tagli e meno cure innovative - Le paure dei malati secondo il Censis: troppi tagli e meno cure innovative I pazienti oncologici promuovono la sanità, pur con significative differenze regionali. Secondo quotidianosanita.it