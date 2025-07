Dolomiti SuperSki la lente dell’Antitrust sugli skipass | avviata indagine

Le Dolomiti SuperSki sono al centro di un'attenzione particolare, con l’Autorità Antitrust pronta a fare chiarezza. L’indagine avviata sulla gestione degli skipass mira a tutelare i consumatori e garantire la correttezza del mercato. È un passo importante per assicurare trasparenza e concorrenza in uno degli ambiti più amati dagli appassionati di montagna. La nostra analisi continua, restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

(Adnkronos) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti della 'Federazione dei Consorzi di zona degli imprenditori esercenti il trasporto di persone Dolomiti SuperSki' e dei dodici Consorzi di zona ad essa aderenti per presunta violazione dell’articolo 2 della legge n. 2871990 e dell’articolo 101 del Tfue. In particolare, in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

