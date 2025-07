Dodo gelo totale con la Fiorentina La valutazione per l’addio – SM

Il mercato estivo si infiamma: Dodo, esterno della Fiorentina, desidera lasciare subito il club, mentre le trattative per il rinnovo sono ferme. La valutazione dell’Inter si fa sempre più concreta, alimentando il gelo totale tra il giocatore e la società viola. In un contesto di grande incertezza, tutte le parti attendono una decisione definitiva che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro di Dodo nel calcio italiano.

Dodo è uno degli esterni che in questo momento arricchisce il mercato italiano. Con la Fiorentina le trattative per il rinnovo nemmeno iniziano secondo Sport Mediaset, la valutazione è nelle possibilità dell'Inter. GELO – Dodo vuole lasciare la Fiorentina e vuole farlo alla svelta. Le trattative con i viola per il rinnovo non sono mai iniziate nonostante il giocatore chiedesse rassicurazioni a riguardo. Il brasiliano e l'agente hanno aspettato, i segnali dal club non sono arrivati e adesso c'è il gelo totale tra le parti. È impossibile che l'esterno rimanga anche senza rinnovo nonostante il suo contratto scada tra due anni.

