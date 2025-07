Disney magic live conRed Aria Blu

trasportarvi in un mondo incantato dove magia, emozioni e valori si incontrano in un’esperienza indimenticabile. Non mancate a questa straordinaria serata, perfetta per riscoprire il senso della meraviglia e creare ricordi preziosi insieme alla vostra famiglia. Venite a vivere la magia Disney come mai prima d’ora, perché i sogni realizzati si trasformano in ricordi che durano per sempre.

Famiglie, bambini e amanti della magia Disney: vi aspettiamo per una serata unica che unisce spettacolo e valori, sogni e consapevolezza. Un appuntamento imperdibile per grandi e piccini: "Disney Magic Live con Red Aria Blu" approda a Palazzo Platamone il prossimo 24 luglio alle ore 21:00, per.

