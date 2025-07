Digital Strategy 2025 | Torino capitale della formazione sul marketing digitale

Il cuore dell’evento: un'opportunità unica per scoprire le ultime tendenze e innovazioni che plasmeranno il marketing digitale del futuro. Torino si conferma così capitale della formazione digitale, diventando il punto di riferimento per professionisti desiderosi di competere con successo in un mondo in continua evoluzione. Prenota subito la tua partecipazione e preparati a trasformare le tue strategie digitali!

È ufficiale: il prossimo 6 e 7 novembre 2025, Torino ospiterà la terza edizione di Digital Strategy, l’evento di digital marketing che si distingue per offrire strategie avanzate e concrete nei settori del branding, SEO, advertising e intelligenza artificiale. Organizzato da Wolf Agency, l’appuntamento promuove una didattica di alto livello, pensata per freelance, professionisti e realtà imprenditoriali in espansione. Il cuore dell’evento: location e formati. L’evento si svolgerà in presenza nel cuore di Torino, presso il Pacific Hotel, consolidando una formula già apprezzata nelle edizioni precedenti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Digital Strategy 2025: Torino capitale della formazione sul marketing digitale

