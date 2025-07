Diabete Romagna si rinnova il direttivo dell' associazione | William Palamara eredita la presidenza di Pierre Cignani

nuovo presidente William Palamara prende il timone, portando entusiasmo e visione fresca per affrontare le sfide del diabete in Romagna. L’associazione si prepara così a rafforzare il suo impegno nel supporto e nella sensibilizzazione, continuando a essere un punto di riferimento per tutte le persone interessate. Questo cambiamento rappresenta un passo importante verso un futuro di maggiore cura, innovazione e solidarietà .

L'associazione Diabete Romagna rinnova le proprie cariche sociali e operative. Un momento significativo di questo rinnovo è il passaggio di testimone alla presidenza. Dopo anni di instancabile dedizione, punto di riferimento che ha contribuito a definire l’identità di Diabete Romagna, il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

