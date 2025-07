Determinati i contributi dei lavoratori autonomi agricoli

Se sei un lavoratore autonomo agricolo, è fondamentale conoscere i contributi dovuti per il 2025. L’Inps ha appena pubblicato la circolare con gli importi giornalieri che influenzeranno i calcoli della tua contribuzione annuale. Scopri subito come questa novità potrebbe incidere sulla tua attività e pianifica al meglio il tuo futuro nel settore agricolo. Restiamo aggiornati per garantirti sempre informazioni chiare e affidabili.

L'Inps, con apposita circolare, ha comunicato l'importo giornaliero da utilizzare per determinare la contribuzione dovuta per l'anno 2025 dai lavoratori autonomi coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, iscritti presso la relativa gestione speciale.

