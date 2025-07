Derubato di un fucile attende 10 anni per riavere la licenza di caccia

Un uomo di 43 anni di Deruta ha vissuto un percorso tortuoso: derubato del suo fucile nel 2014, ha dovuto attendere oltre dieci anni prima di riottenere la licenza di caccia, culminando con la revoca del divieto nel luglio 2025. La sua vicenda evidenzia le lunghe procedure legali e le sfide di chi aspira a riprendere la propria passione per la natura. La storia di questa paziente attesa ci ricorda quanto la legge possa essere complicata e lunga.

Subisce il furto di un fucile da caccia nell'aprile del 2014, nel 2018 il procedimento penale viene archiviato, ma deve attendere il 2 luglio del 2025 per vedersi revocato il divieto di detenere armi e munizioni e la restituzione della licenza di caccia. L'uomo, un 43enne di Deruta, difeso.

