Una manciata di “Scottish noir”, un po’ di crime dalla trama avvincente, un detective brillante e tormentato e il volto di Matthew Goode. Ingredienti in abbondanza per una serie solida e di qualità. Così è Dept. Q – Sezione casi irrisolti, serie scozzese (adattamento di libri e serie nordica), realizzata dallo showrunner Scott Frank (Minority Report e La Regina degli Scacchi, tra i vari successi in carriera) disponibile su Netflix in nove episodi. Carl Morck (interpretato dal bravo e bello Matthew Goode) è un ispettore capo di Edimburgo dal fare misantropo e genialoide che porta sulle spalle un fardello da senso di colpa, in purezza (presentandosi causalmente su una scena del crimine, ha causato la morte di una recluta della polizia mentre il suo collega – il detective Hardy – ha perso l’uso delle gambe). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Dept. Q è la nuova serie tv Netflix, un crime dalla trama avvincente e un detective brillante

Casi irrisolti di Dept Q nella serie thriller su Netflix - Nella serie thriller "Dept Q: Sezione casi irrisolti" di Netflix, il detective Carl Mørck si immerge in un mondo di misteri e crimini dimenticati.

Dept. Q – Sezione casi irrisolti, dal 29 maggio su Netflix - Q – Sezione casi irrisolti serie tv è su Netflix Italia dal 29 maggio 2025. Si legge su tvserial.it