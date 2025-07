Dentro un asilo-dog hotel con tanto di terme e spa per cani

Benvenuti nel nostro esclusivo Dog Hotel, un’oasi di relax e divertimento dove i nostri amici a quattro zampe possono socializzare, giocare e rilassarsi come veri protagonisti. Con terme e spa dedicate, educatori qualificati e spazi pensati per il loro benessere, ogni giornata diventa un’esperienza indimenticabile. Un luogo in cui il sorriso di ogni cane riempie di gioia anche i cuori dei loro proprietari, perché qui…

Un luogo in cui trascorrere giornate socializzando e giocando, con la supervisione di educatori qualificati, imparando a fare cose nuove, muovendosi, facendo merenda e magari una pennichella dopo la piscina, per poi tornare a casa talvolta un po' stanchi ma gratificati e felici. Un asilo per cani. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

