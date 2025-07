Delitto di Giulia Tramontano negata a Impagnatiello la giustizia riparativa | Da lui comportamenti non consoni

Nel caso di Giulia Tramontano, la giustizia riparativa rimane un tema delicato e controverso. Recentemente, la Corte d’Appello di Milano ha negato ad Alessandro Impagnatiello questa possibilità, respingendo la richiesta avanzata dalla sua difesa. La decisione sottolinea come i comportamenti non consoni e la mancata assunzione di piena responsabilità influenzino profondamente il percorso di giustizia. La questione rimane aperta: fino a che punto la riparazione può contribuire alla verità e alla giustizia?

Delitto di Giulia Tramontano, arriva un’altra novità. La Corte d’Appello di Milano ha respinto la richiesta di accesso alla giustizia riparativa per Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo per il femminicidio della ragazza, avvenuto due anni fa. La Corte ha rigettato l’istanza presentata dalla difesa di Impagnatiello. La decisione. La “assunzione di responsabilità”, “il rincrescimento esternato alla prima occasione di contraddittorio processuale” offerta a Impagnatiello, sono stati ritenuti “irrilevanti” dalla Corte d’appello per “una valutazione di ammissibilità” dell’ex barman alla giustizia riparativa”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Delitto di Giulia Tramontano, negata a Impagnatiello la giustizia riparativa: “Da lui comportamenti non consoni”

In questa notizia si parla di: impagnatiello - delitto - giulia - tramontano

La sorella di Giulia Tramontano contro la famiglia Impagnatiello: «Così aiuta l’assassino». L’accusa sull’auto del delitto e il risarcimento - Nel caso di Giulia Tramontano, uccisa nel maggio 2023 dal compagno Alessandro Impagnatiello, emerge una nuova controversia.

Delitto di Giulia Tramontano, negata a Impagnatiello la giustizia riparativa: “Da lui comportamenti non consoni” Vai su X

Omicidio di Giulia Tramontano: ergastolo per Alessandro Impagnatiello Vai su Facebook

Delitto Giulia Tramontano, negato il programma di giustizia riparativa a Impagnatiello; Omicidio di Giulia Tramontano, negato il programma di giustizia riparativa a Impagnatiello; Omicidio Giulia Tramontano, no alla giustizia riparativa per Impagnatiello.

Delitto Giulia Tramontano, negato il programma di giustizia riparativa a Impagnatiello - La Corte d'assise d'appello di Milano ha rigettato l'istanza presentata dalla difesa, a poco tempo dalla condanna anche in second ... Scrive msn.com

Delitto Tramontano, niente programma di giustizia riparativa per Impagnatiello - Milano, 9 luglio 2025 – La Corte d'assise d'appello di Milano ha rigettato l'istanza dell'accesso alla giustizia riparativa presentata dalla difesa di Alessandro Impagnatiello, condannato anche in sec ... Come scrive msn.com