Decreto Infrastrutture Santillo | Bocciati gli emendamenti sull’Aeroporto di Grazzanise e la stazione di Caserta

Ancora una volta, il governo mostra scarso interesse per lo sviluppo del Sud Italia e della Terra di Lavoro. I miei emendamenti al decreto infrastrutture, fondamentali per l’aeroporto di Grazzanise e la stazione di Caserta, sono stati bocciati senza considerare le vere esigenze del territorio. È paradossale che, nonostante le promesse, le questioni cruciali per il nostro futuro vengano ignorate. È ora di cambiare rotta e tutelare gli interessi della nostra terra.

Tempo di lettura: 2 minuti " Ancora una volta questo governo dimostra di non avere a cuore le problematiche del Sud Italia e della Terra di Lavoro. I miei due emendamenti al decreto infrastrutture, che riguardavano l'uso anche civile dell'aeroporto di Grazzanise e il riposizionamento e interramento della stazione ferroviaria di Caserta, sono stati bocciati senza alcuna considerazione per le reali necessità del nostro territorio. È paradossale che lo stesso governo che aveva approvato ordini del giorno su entrambe le problematiche, prendendo un impegno, ora si rifiuti di dare risposte concrete nel momento in cui era necessario passare dalle parole ai fatti" – lo ha dichiarato Agostino Santillo, parlamentare del Movimento 5 Stelle.

In questa notizia si parla di: decreto - infrastrutture - bocciati - emendamenti

