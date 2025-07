Dazi per il Financial Times Londra otterrà dazi più bassi dell’Unione europea von der Leyen | Puntiamo all’intesa con gli Usa

Il Regno Unito si distingue nel panorama commerciale globale, ottenendo dazi più bassi rispetto all'Unione Europea grazie a un accordo bilaterale con gli Stati Uniti. Questa mossa strategica rafforza la posizione di Londra nel commercio internazionale, aprendo nuove opportunità e consolidando il suo ruolo di protagonista. Mentre Bruxelles lavora su un’intesa più articolata, il vantaggio di Londra potrebbe segnare un nuovo capitolo nelle relazioni transatlantiche.

Il Regno Unito conquista un vantaggio commerciale rispetto all’Unione Europea nei rapporti con Washington. Londra ha infatti ottenuto dazi più bassi su diversi settori chiave, grazie a un accordo bilaterale più favorevole rispetto a quello a cui sta lavorando la Commissione europea, secondo quanto riportato dal Financial Times. Bruxelles sarebbe pronta a siglare «un’intesa quadro temporanea che fissi le tariffe reciproche al 10%, mentre i colloqui sul corposo dossier sono destinati a proseguire» Le trattative di Londra. Nel dettaglio, il governo britannico ha negoziato una tariffa ridotta del 10% sull’esportazione di 100. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: dazi - londra - bassi - unione

Borse europee in calo dopo l’annuncio dei dazi Trump del 50% sull’UE, con Milano a -3,23%, Francoforte a -2,33%, Parigi a -2,77% e Londra a -1,29% - Le borse europee registrano un netto calo a seguito dell'annuncio dei dazi del 50% da parte di Trump sull'Unione Europea, che entreranno in vigore il 1° giugno.

#Buongiorno dalla redazione di #TVIMolise con la #RassegnaStampa del #12Giugno2025 Vai su Facebook

Dazi, per il Financial Times Londra otterrà dazi più bassi dell'Unione europea. von der Leyen: «Puntiamo all'intesa con gli Usa; Trump, dazi reciproci per tutti i Paesi. Si valutano tariffe universali al 20%; Dazi, la California fa causa a Trump. Wto: Il commercio mondiale potrebbe ridursi dell'1,5% - I calcoli di WTO e Fitch sull'effetto dei dazi sull'economia mondiale.

Usa: "Progressi con l'Unione europea sui dazi, massima pressione" - Ultime ore prima della verità sui dazi. Riporta ansa.it

Dazi, Trump “dà i numeri” con una lavagnetta: “L’Unione europea? Ci frega da sempre” – Video - Il Fatto Quotidiano - Guerra dei Dazi Il presidente Donald Trump ha annunciato nuovi ingenti dazi del 20% sulle importazioni dall’Unione europea. ilfattoquotidiano.it scrive