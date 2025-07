Dazi contro l' Europa Trump offre sconti alle case automobilistiche che spostano la produzione negli Stati Uniti

L'ombra dei dazi minaccia di oscurare le relazioni tra Europa e Stati Uniti. Donald Trump propone sconti alle case automobilistiche che trasferiscono la produzione negli USA, favorendo principalmente i marchi tedeschi e destando apprensione tra i paesi dell’Europa orientale. Questo nuovo capitolo nella guerra commerciale potrebbe ridisegnare gli equilibri globali, lasciando incertezza sul futuro industriale e politico del continente. La tensione è destinata a crescere, aprendo uno scenario ricco di sfide e opportunità.

La bozza di intesa prevede un meccanismo di compensazione che favorirebbe soprattutto i produttori tedeschi, mentre solleva preoccupazioni tra i paesi dell'Europa orientale per il rischio di delocalizzazioni.

