Danze armene Valzer viennesi e capolavori europei in Piazza della Signoria

Vivi un serata magica sotto le stelle di Firenze, dove la storia e la musica si uniscono in un’inedita armonia. Venerdì 11 luglio 2025, alle ore 21.00, la Loggia dei Lanzi ospiterà una straordinaria performance della Jugendsinfonieorchester Dornbirn, un’orchestra di giovanissimi talenti europei pronti a incantare il pubblico con danze armene, valzer viennesi e capolavori classici. Un’occasione da non perdere per immergersi in un viaggio musicale senza confini.

Venerdì 11 luglio 2025, alle ore 21.00, la Loggia dei Lanzi sarà il palcoscenico della performance della grandiosa formazione austriaca Jugendsinfonieorchester Dornbirn, guidata da Matthias Seewald. Oltre 80 giovani musicisti, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, eseguiranno un programma. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

