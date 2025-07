Dalla percezione visiva alla suggestione sonora | in mostra l' universo creativo di Carlotta Lorenzetti

Scopri un mondo di emozioni e sensazioni con l'universo creativo di Carlotta Lorenzetti, dove la percezione visiva si trasforma in suggestione sonora. Dal 11 luglio all'8 settembre, l'art gallery dell'Hotel Annunziata di Ferrara accoglie 'Depth', la nuova personale dell’artista fiorentina, curata da Margherita Franzoni. Un’occasione unica per immergersi in un viaggio sensoriale che supera i confini dell’arte tradizionale: non perdere l'inaugurazione!

Da venerdì 11 luglio fino alla fine di agosto, l'art gallery dell'hotel Annunziata di Ferrara ospita 'Depth', la nuova personale dell'artista fiorentina Carlotta Lorenzetti, a cura di Margherita Franzoni. L'inaugurazione è in programma per venerdì 11 a partire dalle 18. Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Dalla percezione visiva alla suggestione sonora: in mostra l'universo creativo di Carlotta Lorenzetti.

