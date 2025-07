Dai contributi agricoli europei 42 milioni per il Piacentino

Il Piacentino si conferma protagonista nel panorama agricolo europeo, beneficiando di contributi per oltre 42 milioni di euro. Con circa 376 milioni di euro complessivi, un incremento del 3% rispetto all’anno precedente, questa cifra testimonia l’importanza e la vitalità del settore agricolo regionale. Agrea, l’Agenzia regionale, ha già liquidato risorse a oltre 38 mila aziende, sottolineando come il sostegno finanziario favorisca lo sviluppo sostenibile e la crescita del settore.

Circa 376 milioni di euro, pari al 99,3% del totale ammesso, con un incremento di circa 11 milioni (+3%) rispetto alla campagna 2023. A tanto ammontano le risorse liquidate da Agrea, l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, a 38.140 aziende dell’Emilia-Romagna nel periodo dal 16. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

