Cure proporzionate umane e appropriate per i pazienti in area critica | il Policlinico adotta il protocollo ' Sapiente'

In un contesto in cui la cura umana e rispettosa della dignità si fa sempre più essenziale, il Policlinico di Bari introduce il protocollo “SAPIENTE”, un approccio innovativo che combina competenza clinica e rispetto etico. Non si tratta solo di fare tutto il possibile, ma di farlo nel modo giusto, scegliendo percorsi di cura consapevoli e proporzionati alle esigenze di ogni paziente. La vera sfida è garantire cure umane senza compromessi, e questa è la strada che il Policlinico ha scelto di seguire.

"Fare tutto il possibile", non è sempre sinonimo di "fare una scelta consapevole e rispettosa della dignità della persona", serve un nuovo paradigma di cura. Il Policlinico di Bari risponde a questa sfida con l'adozione ufficiale del percorso "SAPIENTE", un innovativo protocollo clinico ed etico.

