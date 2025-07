Crollo al ristorante Essenza | il dolore per la morte di Mara Severin e il messaggio del vescovo

Un tragico lutto scuote le comunità di Terracina e Sabaudia: Mara Severin, giovane e apprezzata sommelier, ci ha lasciato troppo presto. In un momento di profondo dolore, il messaggio del vescovo e le parole del sindaco Francesco Giannetti ci ricordano l’importanza di unirsi nel cordoglio e nella solidarietà. È in questi momenti che si riscopre la forza della comunità, pronta a sostenersi e a ricordare con affetto chi ci ha lasciato.

