Crescono i morti sul lavoro sono quasi 400 nei primi mesi del 2025 | con 8 l' Abruzzo è in zona rossa

Un dato allarmante emerge dai primi cinque mesi del 2025: quasi 400 vittime sul lavoro, con l'Abruzzo in testa alla lista con 8 tragedie nella zona rossa. Un quadro che evidenzia come la sicurezza sui luoghi di lavoro resti un problema urgente e diffuso in molte regioni italiane. La questione richiede interventi immediati per tutelare vite umane e invertire questa tendenza drammatica, perché ogni vita conta.

Primi cinque mesi dell’anno da dimenticare per l’Abruzzo ancora una volta tra le regioni dove a fine maggio si sono registrati 8 morti sul lavoro, così come in Umbria e Liguria in un quadro che resta preoccupante dato che più della metà delle regioni è in zona rossa o arancione. Lo rileva. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Scontro Telese-Carfagna. "Fate le leggi, non comunicatini sui morti sul lavoro". "Vergogna, sciacallo grillino". Su La7 - In un acceso dibattito a L'aria che tira (La7), Mara Carfagna e Luca Telese si sono confrontati sui cinque referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno.

SICUREZZA SUL LAVORO: Nel 2024, in Italia, si sono verificati 1.090 morti sul lavoro, con un aumento del 4,7% rispetto al 2023. Nei primi quattro mesi del 2025 sono state 291 le denunce di infortunio mortale. Nello stesso periodo del 2024 erano state 268. Vai su X

Stragi sul Lavoro: già 386 morti nei primi cinque mesi del 2025, Campania maglia nera Vai su Facebook

