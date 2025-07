Cremonini si porta in viaggio i 40mila dell' Euganeo | Tutto quello che ho vissuto è musica

Cremonini, con i suoi 40.000 fan dell’Euganeo, ha portato in scena un concerto indimenticabile, ricco di emozioni e ricordi condivisi. Padova lo ha sempre accolto come un amico di lunga data, e anche questa sera, nonostante il freddo estivo, l’atmosfera è calda e coinvolgente. È incredibile pensare che siamo già a luglio—se fosse un sogno, non vorremmo mai svegliarci...

Padova, lo dice lui stesso in diverse occasioni durante la serata, lo ha sempre accolto, sin dal principio, alla grande. Così non c'è da stupirsi se è stato così anche in questa serata caratterizzata dal freddo. Da non crederci in effetti visto che è l'8 luglio e se fossimo blasfemi o. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: cremonini - porta - viaggio - 40mila

Atm ti porta al concerto di Cremonini, tutte le info utili per raggiungere lo stadio - Se sei pronto a vivere un’indimenticabile serata con Cesare Cremonini, ATM ti accompagna in modo semplice e sicuro fino allo Stadio San Filippo.

Cremonini si porta in viaggio i 40mila dell'Euganeo: «Tutto quello che ho vissuto è musica»; Cremonini porta tutti ai confini del mondo. A Messina lo show di un performer totale; Scuola, il provveditore Zingales incontra i dirigenti del sindacato generale scuola.

Cremonini si porta in viaggio i 40mila dell'Euganeo: «Tutto quello che ho vissuto è musica» - «Questa notte viaggeremo insieme, tutto quello che ho vissuto è diventata musica, liberazione», dice ... Come scrive padovaoggi.it

Cesare Cremonini all'Euganeo, la carica dei 40mila. Viabilità e parcheggi: come arrivare - Tutto pronto per il concerto di Cesare Cremonini di martedì 8 luglio allo Stadio Euganeo. Riporta ilgazzettino.it