Creativamente in libertà | mercatino dell' artigianato artistico e creativo a Lavagna

Sabato 12 luglio, Lavagna si trasforma in un vibrante mosaico di creatività con "Creativamente in Libertà", il mercatino dell'artigianato artistico e creativo giunto alla sua nona edizione. Dalle 18:30 fino a mezzanotte, piazza della Libertà si anima di bancarelle piene di opere uniche, realizzate con passione e talento. Un’occasione imperdibile per scoprire meraviglie fatte a mano e lasciarsi ispirare dall’arte che prende vita tra le vie della città.

CREATIVAMENTE IN LIBERTA' Sabato 12 Luglio - dalle 18:30 alle 24:00 Mercatino dell'artigianato artistico e creativo

