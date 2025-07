Così il narcisismo è diventato lo specchio del nostro tempo

cos236 il narcisismo 232 è diventato lo specchio del nostro tempo. Parole inflazionate come questa, ripetute fino a svuotarne il significato, rischiano di perdere di vista la loro essenza reale. Ma dietro l'uso superficiale si cela una realtà complessa che rivela molto di noi. E però è altrettanto vero che la comprensione profonda di questo fenomeno può offrirci uno specchio più autentico sulla società moderna.

Ci sono parole inflazionate. Parole che, a furia di ripeterle, vengono svuotate del proprio senso profondo. Come " narcisismo ", un termine che oggi troviamo ovunque e che spesso viene utilizzato a sproposito per indicare il fallimento di un rapporto. "È finita. Lui era un narcisista patologico". Idem se si parla di una donna. Un alibi, dicevamo, per nascondere dell'altro. Una menzogna a proprio uso e consumo. E però è altrettanto vero che la nostra società è profondamente narcisistica. Anzi: è una società che spinge al narcisismo. Cos'altro sono i social se non strumenti per mettere in mostra la parte apparentemente migliore di noi stessi? Quella in cui noi ci specchiamo e attraverso la quale pretendiamo che gli altri ci vedano? Lo specchio di Narciso (Passaggio al Bosco) è l'ultimo lavoro di Roberto Giacomelli.