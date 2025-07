Cosa succede fuori e dentro la Turchia dopo il disarmo del Pkk

Dopo il disarmo del PKK, i riflessi si estenderanno ben oltre i confini turchi, influenzando profondamente il Medio Oriente e il Mediterraneo. Questa mossa tattica di Abdullah Ocalan, integrata in una strategia piĂą ampia di Erdogan, segna un nuovo capitolo nelle dinamiche geopolitiche della regione. Ma cosa significa davvero questa evoluzione per la stabilitĂ e gli equilibri internazionali? Andiamo a scoprirlo.

I riflessi si vedranno in Medio Oriente e anche nel Mediterraneo. C’è una mossa tattica, quella di Abdullah Ocalan legata alla dismissione del suo Pkk, che si lega idealmente ad altre mosse questa volta preparate e progettate con cura da Recep Tayyip Erdogan e che raccontano il modus con cui il governo turco sta procedendo su vari dossier, tutti di primaria importanza, accomunati da una strategia comune. Gas, Ucraina, Libia, Ue, Medio oriente, difesa sono in cima alle prioritĂ del Bosforo, e lo sminamento di un fronte interno come quello del Pkk va letto accanto al caso Imamoglou e alle prioritĂ geopolitiche dell’ultimo (?) mandato di Erdogan. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Cosa succede (fuori e dentro la Turchia) dopo il disarmo del Pkk

