Cosa si è fatto Jannik Sinner? Monaco spiega l’esito della risonanza magnetica

Jannik Sinner si sta preparando con determinazione per i quarti di finale di Wimbledon 2025, affrontando l’incertezza sul suo stato fisico. Dopo una caduta e un infortunio al gomito destro, è stata effettuata una risonanza magnetica per valutare l’entità del problema. I risultati forniranno indicazioni fondamentali per capire se potrà scendere in campo contro Ben Shelton e continuare la sua corsa a Londra.

Jannik Sinner si prepara ad affrontare lo statunitense Ben Shelton oggi pomeriggio sul Court 1 nei quarti di finale di Wimbledon 2025. Il numero uno al mondo si sta allenando in mattinata con Jacopo Vasamì per verificare le condizioni del suo gomito destro dopo la caduta di lunedì sera nel primo game della partita contro Grigor Dimitrov, che si è poi ritirato per un infortunio al pettorale avanti 2 set a 0. “ Sappiamo che a livello di esami non c’è un problema particolare. Si parla quindi di una botta, di antiinfiammatori, di ghiaccio e di tutte quelle cose che possono servire. Non c’è Badio, non c’è Panichi, ma c’è l’ATP e anche la FITP che porta uno staff di medici diretto dalla figlia del dottor Parra che segue i giocatori italiani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cosa si è fatto Jannik Sinner? Monaco spiega l’esito della risonanza magnetica

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - cosa - fatto

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Non è rimasto in silenzio Djokovic anzi, nello studio di Championship, si è lasciato andare ad alcune considerazioni su Jannik Sinner svelando cosa avrebbe fatto lui in quel momento Vai su Facebook

Jannik #Sinner ha svolto un’ora di allenamento presso i campi al chiuso di #Wimbledon circa due ora fa. Appena comunicato dalla reception della sede centrale. Vai su X

Cosa si è fatto Jannik Sinner? Monaco spiega l’esito della risonanza magnetica; Dimitrov si ritira, Sinner ai quarti di Wimbledon; A Wimbledon Dimitrov si fa male a un pettorale e si ritira in lacrime, avanza Sinner ai quarti dopo 2 set di svantaggio.

Come sta Sinner, le condizioni prima della partita con Shelton a Wimbledon: ha un tutore al braccio - Jannik Sinner si è allenato con Jacopo Vasamì prima dei quarti di finale contro Shelton a Wimbledon. Secondo fanpage.it

Djokovic vede Sinner faticare a Wimbledon e svela cosa gli direbbe se fosse il suo allenatore - Novak Djokovic è stato stuzzicato durante la partita tra Sinner e Dimitrov sulle difficoltà di Jannik, e ha spiegato i potenziali consigli che avrebbe ... Segnala fanpage.it