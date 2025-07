Cosa mangiano i baresi sotto l' ombrellone? Cibi da spiaggia e spuntini sfiziosi

Ama quanto il mare, è la sua passione per i sapori freschi e sfiziosi da gustare sotto l’ombrellone. Dai classici panini con pesce a frutta fresca e gelati artigianali, ogni spuntino diventa un rito di convivialità e gusto. Per i baresi, il piacere di pranzare in riva al mare è un’esperienza che unisce tradizione, relax e gusto in un unico, irresistibile momento. E tu, quale preferisci?

Cosa c'è di meglio di una fuga al mare nelle torride giornate estive? Per i baresi, la risposta è semplice: niente. Il mare, da queste parti, è più di un panorama: è rifugio, tradizione, pausa rigenerante. ma soprattutto è un rito gastronomico. Eh sì, perché se c'è una cosa che un barese non.

