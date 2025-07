Cosa i trader di CFD sbagliano sugli stop-loss e l’esecuzione degli spread

I trader di CFD spesso commettono errori nell'utilizzo degli stop loss e nell'esecuzione degli spread, compromettendo i propri risultati. La flessibilità offerta da questi strumenti può trasformarsi in una trappola se non si comprende bene come funzionano gli spread e le dinamiche di mercato. Un errore comune è posizionare gli stop senza tenere conto dei movimenti degli spread, rischiando di essere liquidati prima del previsto. Scopriamo insieme come evitarlo per migliorare la tua strategia di trading.

I CFD ti danno flessibilità . Puoi fare trading su indici, azioni, criptovalute, materie prime — tutto dallo stesso conto, spesso con margini bassi e spread ristretti. Ma questa flessibilità ha un costo, se non capisci come funziona l’esecuzione. Uno degli errori più comuni che fanno i trader di CFD è posizionare gli stop-loss senza considerare come si comportano gli spread. Il risultato? Trade validi che vengono chiusi da spike di prezzo che non hanno mai toccato il mercato reale — solo lo spread quotato dal broker. Questo non è solo sfortuna. È una mancata comprensione di come funzionano il pricing dei CFD e l’attivazione degli stop in tempo reale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Cosa i trader di CFD sbagliano sugli stop-loss e l’esecuzione degli spread

In questa notizia si parla di: spread - trader - stop - loss

ActivTrades - Recensione e Opinione 2025; FxPro | Recensioni e opinioni 2025; I 5 migliori broker Forex in Finlandia (giugno 2025).

How to stop losses on spread bets - Investors' Chronicle - profit orders to allow you to protect any profit you might have made, or reduce your losses should the market turn against ... Riporta investorschronicle.co.uk

Do Stop Losses Like A Professional Trader - Yahoo Finance - Okay, one of the most important principles of all successful hedge funds in the world, and I’ve ... finance.yahoo.com scrive