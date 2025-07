Consulenze nutrizionali per le donne che si sottopongono a mammografia | al Di Venere il progetto dedicato alla prevenzione

Le donne che si sottopongono a mammografia possono ora contare su un percorso di prevenzione completo e personalizzato. Il progetto V.eNU.S, nato dall’Ospedale Di Venere, integra la nutrizione e la prevenzione oncologica nello screening mammografico, offrendo consulenze nutrizionali su misura per rafforzare le difese del corpo. Un servizio innovativo che mira a prendersi cura della salute femminile in modo proattivo e efficace, perché prevenire è il primo passo verso il benessere duraturo.

