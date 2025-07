Compagni che non sbagliano mai | la sinistra all’Europarlamento protegge Tito

In un panorama politico sempre più polarizzato, un episodio ha evidenziato le tensioni interne alla sinistra europea e italiana. Durante una votazione cruciale al Parlamento europeo sulla Slovenia, un emendamento condannante i crimini di Tito è stato approvato, mettendo in discussione la coerenza e la credibilità del fronte progressista. Un segnale che potrebbe influenzare il dibattito pubblico e le alleanze politiche future, lasciando tutti con il fiato sospeso sul ruolo della memoria storica nel presente.

Roma, 9 lug – È passata quasi sotto silenzio, ma è una pagina politica che pesa come un macigno sulla credibilità della sinistra italiana in Europa. Durante la votazione su una mozione riguardante lo Stato di diritto in Slovenia, il Parlamento europeo ha approvato anche un emendamento proposto dal gruppo ECR (Conservatori e Riformisti Europei) che condanna esplicitamente i crimini del comunismo e quelli commessi dal maresciallo Tito. La sinistra che protegge ancora Tito. Un passaggio tutt'altro che secondario, inserito in un documento ufficiale europeo su un Paese dove il passato titino è ancora largamente rimosso o mistificato.