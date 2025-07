Como 100 milioni e non fermarsi | dalla Spagna il nuovo talento nel mirino

Il Como si sta facendo largo nel calcio italiano con una strategia da vera big: oltre 100 milioni spesi e un mercato in fermento. Dalla Spagna arriva il nuovo talento nel mirino, pronto a rafforzare ulteriormente la squadra e alimentare le ambizioni di grandezza. La società lariana non si accontenta di una semplice salvezza, ma punta sempre più in alto, dimostrando che con visione e determinazione il sogno può diventare realtà .

Il club lariano sta effettuando una campagna acquisti imponente: già 100 milioni spesi ma Fabregas sta per avere un altro giovane talento in difesa (Ansa Foto) – SerieAnews Che il Como non volesse limitarsi a una tranquilla salvezza lo si era capito già da qualche mese. Ma ora, a mercato in pieno fermento, l’ambizione prende una forma molto più chiara. Dopo una stagione senza patemi, con una salvezza mai realmente in discussione, la società lariana ha alzato l’asticella: l’obiettivo è entrare nel giro europeo. Non subito forse, ma il segnale è inequivocabile. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Como, 100 milioni e non fermarsi: dalla Spagna il nuovo talento nel mirino

