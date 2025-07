Come sta Sinner le condizioni prima della partita con Shelton a Wimbledon | ha un tutore al braccio

Jannik Sinner si prepara con determinazione per i quarti di finale a Wimbledon contro Shelton, affrontando la sfida con un tutore al gomito che testimonia la sua tenacia e voglia di vincere. Dopo aver lavorato duramente con Jacopo Vasamì, il giovane talento italiano si presenta in campo pronto a dare il massimo, dimostrando che anche le avversità possono essere superate con passione e professionalità . Scopriamo come si sta preparando per questa importante prova.

Jannik Sinner si è allenato con Jacopo Vasamì prima dei quarti di finale contro Shelton a Wimbledon. Ha utilizzato un tutore per il gomito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sinner - prima - shelton - wimbledon

Internazionali di Roma live: oggi torna Sinner. Prima Paolini e stasera Berrettini - Roma si prepara a vivere una giornata imperdibile agli Internazionali BNL d'Italia. In scena i top tennisti italiani, come Jannik Sinner e Jasmine Paolini, insieme all'amato Matteo Berrettini.

OBIETTIVO SEMIFINALI Una giornata azzurra più bella che mai! Prima Jannik Sinner contro Ben Shelton, poi Flavio Cobolli contro Novak Djokovic! I match dei quarti di finale a Wimbledon sono a partire dalle 15.30! Tutti a fare il tifooooo #ItaliaTeam Vai su X

Possiamo tirare tutti un sospiro di sollievo: Jannik Sinner non si ritirerà da Wimbledon e sarà in campo contro Shelton per il quarto di finale Dopo il doppio spavento causato dall'infortunio al gomito contro Dimitrov e dall'annullamento dell'allenamento del po Vai su Facebook

Wimbledon, oggi Sinner sfida Shelton per un posto in semifinale; Sinner-Shelton oggi, Wimbledon 2025: a che ora e dove vederla in diretta; La strategia di Sinner, oggi contro Shelton a Wimbledon: le mosse nascoste e i «20-30 minuti» giocati indoor. Stamattina allenamento alle 11.

Come sta Sinner, le condizioni prima della partita con Shelton a Wimbledon: ha un tutore al braccio - Jannik Sinner si è allenato con Jacopo Vasamì prima dei quarti di finale contro Shelton a Wimbledon. Da fanpage.it

Sinner – Shelton: orario, data e dove vedere l’incontro dei quarti di finale di Wimbledon! - Shelton, dove vedere i quarti di finale di Wimbledon, ecco l'orario e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... Scrive generationsport.it