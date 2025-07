Codice Ateco concluso l’aggiornamento automatico per le imprese

A partire dal 1° aprile 2025, tutte le imprese devono adeguarsi alla nuova classificazione Ateco 2025, aggiornata automaticamente dalla Camera di Commercio dell’Emilia. Questa novità garantisce una più precisa rappresentazione delle attività economiche e semplifica la gestione amministrativa. Restare aggiornati è fondamentale per operare in conformità con le normative vigenti: scopri come ottimizzare il tuo business con le ultime novità!

La Camera di Commercio dell’Emilia informa che, a seguito dell’entrata in vigore della nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2025, è stato completato l’aggiornamento automatico dei codici Ateco presenti nel Registro delle Imprese. A partire dal 1° aprile 2025, tutte le imprese. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

