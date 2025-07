Coast to coast delle grotte di Falvaterra e Pastena ecologia e storia della speleosubacquea

Sabato 5 luglio si è svolta la XIIª edizione del Coast to Coast, un’emozionante escursione sotterranea tra le Grotte di Falvaterra e Pastena. Questa manifestazione unisce avventura, storia e rispetto per l’ambiente, ricordando l’epica impresa speleosubacquea del 1964 che ha segnato un importante capitolo nell’esplorazione sotterranea. Un’occasione unica per scoprire i tesori nascosti delle nostre terre e celebrare la passione per l’esplorazione subacquea e terrestre.

Si è svolta anche quest'anno, sabato 5 Luglio, la manifestazione del Coast to Coast, escursione sotterranea dalle Grotte di Falvaterra alle Grotte di Pastena, giunta alla XIIª; l'attività si propone, tra i vari scopi, di ricordare la grande impresa speleosubacquea del 1964, a cui si deve la.

