Claudio Santamaria | Milano è una città che amo È una piccola New York italiana

Claudio Santamaria, icona di talento e passione, svela il suo legame profondo con Milano, una città che definisce "una piccola New York italiana". Durante l'evento The Red View – Unveiling Passion di Campari, ha condiviso il suo amore per il capoluogo lombardo, invitando tutti a lasciarsi coinvolgere dal suo spirito vibrante e innovativo. Perché, come dice Claudio, Milano è un continuo stimolo a creare, sognare e vivere senza sosta.

Intervistato a margine dell'evento The Red View – Unveiling Passion di Campari, ha raccontato il suo amore per il capoluogo lombardo: «Bisogna abbandonarsi al suo dinamismo creativo e restare sempre in movimento».

